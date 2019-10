Um incêndio deflagrou esta quinta-feira numa zona de mato no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), com o combate às chamas a mobilizar 121 operacionais, apoiados por 40 veículos e oito meios aéreos, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta para o fogo, que deflagrou na zona de São Francisco da Serra, foi dado às 12:34.

O incêndio estava a ser combatido, às 15:55, por bombeiros de várias corporações dos distritos de Setúbal e de Beja, além dos meios aéreos, não havendo registo de feridos, nem de casas em perigo, de acordo com a fonte do CDOS.