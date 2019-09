A Polícia Judiciária está a investigar um incêndio que destruiu cinco carros na Amadora. O fogo, que deflagrou na Avenida General Humberto Delgado, deixou três das viaturas completamente destruídas, segundo informações recolhidas pela TVI24 junto da PSP.

As chamas começaram num dos carros, pouco antes das duas da manhã, passando para os restantes quatro veículos pouco depois.

Para já, as causas do incêndio são desconhecidas. A Polícia Judiciária já esteve no local.