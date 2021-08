A população de Reguenga, em Santo Tirso, conseguiu deter um incendiário que andava a atear fogos nesta freguesia.

Segundo a Santo Tirso Tv, na madrugada de dia 19, a população de Reguenga saiu à rua e fez um cerco ao suspeito, após este ter ateado um incêndio numa zona florestal, conseguindo detê-lo até a polícia chegar.

O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Santo Tirso, anunciou, em comunicado, a detenção do homem de 31 anos, na sequência de denúncia dos populares.

O detido foi presente a primeiro interrogatório, no dia 20 de agosto, no Tribunal Judicial de Matosinhos, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações no posto policial da sua área de residência.