As estradas nacionais EN336 e EN235 já foram reabertas ao trânsito, depois de terem sido cortadas devido ao incêndio que lavra com intensidade na Mealhada, próximo do Luso, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro à TVI.

Quase 300 operacionais e 12 meios aéreos combatem as chamas, que deflagraram às 08:35 deste sábado, na freguesia de Vacariça.

O incêndio, com uma frente ativa, está a cerca de cinco quilómetros da vila do Luso, mas, para já, não há casas em risco.

Um popular foi assistido na sequência deste fogo, mas devido a um ataque de ansiedade.

No terreno estão, ainda, 83 veículos.

Este fogo é o que está a mobilizar mais meios e consta das ocorrências importantes, segundo a classificação da Proteção Civil.

No mesmo distrito continua em fase de rescaldo o incêndio que deflagrou em Águeda.