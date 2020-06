Os concelhos de Tavira, Alcoutim, Loulé, São Brás de Alportel, no distrito de Faro, e do Gavião, no distrito de Portalegre, apresentam este domingo um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda no distrito de Faro, o IPMA colocou em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Vila do Bispo, Silves, Aljezur, Portimão, Lagos e Monchique, e no distrito de Portalegre, o concelho de Nisa.

Em risco muito elevado de incêndio estão também os concelhos de Almodôvar, Mértola, Odemira (Beja), Abrantes, Sardoal, Mação, Constância, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere (Santarém).

No distrito de Castelo Branco, estão sob o mesmo alerta os concelhos de Vila de Rei, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Sertã, Idanha-a-Nova e Castelo Branco, e no distrito de Leiria, o concelho de Alvaiázere.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também em risco muito elevado de incêndio os concelhos do Sabugal, Pinhel, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, Penedono, no distrito de Viseu, e Murça, em Vila Real.

O distrito de Bragança tem também vários concelhos com este alerta: Mogadouro, Bragança, Freixo de Espada-à-Cinta, Torre de Moncorvo, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Vinhais.

O risco de incêndio determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para este domingo no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até ao final da manhã e no final do dia.

As previsões apontam também para a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho durante a manhã e de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso.

O vento estará fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro a partir da tarde, e nas terras altas em especial até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

Também é esperada para este domingo uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas máximas no continente vão oscilar entre os 22 graus Celsius no Porto e os 34 em Faro e Évora.