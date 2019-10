Um incêndio em zona de mato e eucaliptal, em Belas, Sintra, está a mobilizar mais de uma centena de operacionais e quatro meios aéreos, confirmou a TVI com o CDOS de Lisboa.

O incêndio está, neste momento, em curso, com duas frentes ativas.

De acordo com fonte do CDOS, o "incêndio decorre no perímetro florestal entre o quartel e o estabelecimento prisional da Carregueira".

Não há habitações em perigo.

O fogo está circunscrito ao perímetro onde lavra”, afirmou fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil à agência Lusa

No local estão 232 operacionais, apoiados por 63 veículos e cinco meios aéreos.

O alerta para o incêndio foi dado às 15:20 desta quarta-feira.