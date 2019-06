Um incêndio num armazém de componentes de automóveis, “tipo sucata”, em Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira (Aveiro), deflagrou cerca do meio dia, mas não há feridos, disse fonte oficial.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Aveiro confirmou que pelas 11:48 de hoje foi dado o alerta de um incêndio num armazém em Lourosa e que as chamas ainda estavam a ser combatidas às 14:00 por 39 bombeiros, com o auxílio de 14 viaturas, mas sem registos de feridos, nem casas próximas.