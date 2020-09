O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Vinhais, distrito de Bragança, e que foi dado como dominado este sábado pelas 04:50, reacendeu-se e mobiliza já sete meios aéreos, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

Além dos sete meios aéreos, estão 220 operacionais, apoiados por 65 viaturas, no combate à chamas, adiantou.

Este fogo, que começou há dois dias numa zona de mato, tinha sido dado como dominado por volta das 04:50, mas reacendeu-se ao início da tarde.

A deflagrar numa zona de mato e pastagem, o fogo não está a ameaçar povoações, acrescentou a fonte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou este domingo para um aumento “muito grande” do risco de incêndio até terça-feira em todo o continente português, em especial a norte do rio Tejo.

“Vamos ter tempo quente e seco, com vento de leste e pouca humidade. Vamos ter um aumento do risco de incêndio muito grande. Até à próxima terça-feira, o país, na sua generalidade – com maior incidência a norte do rio Tejo –, vai assistir a um aumento muito significativo do risco de incêndio. E este aumento vai também trazer muitas dificuldades ao dispositivo no combate aos incêndios rurais”, afirmou o comandante de agrupamento distrital da ANEPC Pedro Nunes.

O país encontra-se em alerta laranja até às 23:59 de 8 de setembro, terça-feira.