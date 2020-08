Uma dezena de municípios dos distritos de Bragança, Guarda e Faro estão em risco máximo de incêndio, num dia em que as temperaturas vão descer e haverá chuva fraca, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, em risco muito elevado de incêndio estão mis de 50 municípios no interior Norte e Centro do País e dois no Algarve.

Em risco elevado o IPMA colocou mais de 60 concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.

Toda a região do Alentejo está sob aviso amarelo, assim como cerca de quatro de dezenas de municípios do litoral Norte e Centro e sob risco verde cerca de 60 concelhos do Norte do país e da região da Área Metropolitana de Lisboa.

O risco de incêndio definido pelo IPMA é calculado a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior do país e diz que há condições favoráveis à ocorrência de trovoada no interior Norte e Centro até ao fim da tarde, com aguaceiros dispersos, mas que localmente podem ser fortes e acompanhados de granizo.

Está igualmente prevista chuva fraca até final da manhã, em especial no litoral Este e na região Sul.

As temperaturas máximas vão baixar, variando entre os 23º (Porto, Aveiro e Sines) e os 30º (Castelo Branco) e as mínimas vão variar entre os 14º (Castelo Branco, Portalegre e Viseu) e os 19º (Faro).