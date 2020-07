A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse esta sexta-feira que vai haver “tolerância zero” para a utilização de fogo nos próximos dias, devido ao risco elevado de incêndio, que mantém seis distritos em alerta laranja.

Apelamos exatamente à população para tolerância zero ao uso do fogo e muito cuidado”, disse o 2.º comandante nacional, André Fernandes, durante uma conferência de imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.