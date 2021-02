A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Nova de Gaia incendiou-se esta quarta-feira em Oliveira de Azeméis, na A32, devido a uma avaria, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Segundo fonte dessa entidade da Proteção Civil, a ocorrência verificou-se por volta das 15:00 no troço entre Carregosa e Oliveira de Azeméis, no sentido Norte-Sul, quando a VMER respondia a um pedido de socorro em Azeméis e deixou subitamente de funcionar.

"Não houve feridos nenhuns. Os técnicos saíram do carro normalmente, foi pedido apoio para os assistir e só depois é que o carro pegou fogo, até ficar só com a chapa", revela à Lusa fonte do CDOS de Aveiro.

Ao pedido de apoio aos técnicos da VMER acorreram os Bombeiros Voluntários de Fajões, que transportaram profissionais e equipamento médico do veículo avariado até à morada para a qual tinham sido inicialmente requisitados pela corporação de Oliveira de Azeméis.

O CDOS de Aveiro não soube esclarecer se o socorro da equipa de Gaia ainda chegou a tempo nem em que consistia a ocorrência que necessitava da sua intervenção.

Contactados pela Lusa, os Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis também não disponibilizaram informações sobre o assunto.