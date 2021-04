Quatro crianças ficariam feridas esta quarta-feira, na sequência de uma queda de um poste na Escola EB1 Serra da Vila, em Mansores, Arouca.

Segundo apurou a TVI junto do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro, as crianças encontravam-se no recreio quando caiu um poste de telecomunicações.

Também o comandante dos Bombeiros de Arouca relatou à TVI que o alerta foi dado às 12:48 para "uma ocorrência na escola Serra da Vila", adiantado que quando os operacionais chegaram ao local, foi prestado socorro a quatro crianças.