O bastonário da Ordem dos Médicos apresentou esta quarta-feira uma proposta de um novo indicador para a evolução da pandemia que tem por base cinco factores: a incidência, a transmissibilidade, o número de internamentos em enfermaria e em Unidades de Cuidados Intensivos, tal como as vítimas mortais da covid-19.

Na apresentação, Miguel Guimarães sublinhou que este indicador fornecerá ao país uma "fotografia diária, real, daquilo que está a acontecer" e considera que a sua necessidade é "absolutamente essencial". Tudo porque, explica, a matriz de risco em uso "está ultrapassada e não consegue acompanhar a dinâmica da pandemia".

É um indicador que pode ser feito em casa e que vamos disponibilizar no site, qualquer pessoa pode ir lá e verificar em que ponto estamos. É colocar o Rt, a incidência, os internamentos em enfermaria, em cuidados intensivos e os óbitos”, afirma Guimarães, realçando que é um indicador democrático.

Miguel Guimarães afirma que o indicador tem por limite os "100 pontos" e que este limiar significa que é o momento em que se torna necessário fazer "alguma coisa de substancial".

O Bastonário indica ainda que esta nova matriz irá refletir de forma mais transparente o impacto da vacinação. "A vacinação, de facto, tem sido uma mais-valia no combate à pandemia, Portugal tem sido um exemplo pela rapidez e aproveitamento da individualidade das vacinas. os cidadãos portugueses têm aceite ser vacinados", refere apontando para este problema que se tem mostrado comum no Reino Unido, Grécia e França.

Este indicador vai seguir esta quarta-feira para a ministra da Saúde e o Bastonário afirma esta disponível para apresentar "em pormenor e com todas as contas" o porquê de este indicador, concebido com o apoio do Instituto Superior Técnico, ser importante para o país. "Temos aqui uma ferramenta interessante para achatarmos a curva", remata.