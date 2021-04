Os relatório portugueses apontam para um índice de transmissibilidade (Rt) de covid-19 colocam esse valor em 0,97 para Portugal, quando o limite definido pelo Governo para colocar um travão no desconfinamento foi de 1.

Para o matemático Henrique Oliveira, que é professor no Instituto Superior Técnico, este valor é correto, mas reporta-se há vários dias atrás.

Fizémos contas, e a nossa avaliação é que o Rt estaria entre 1,02 e 1,10, estando já próximo de 1,08", explicou, esclarecendo que a Direção Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge se reportam há vários dias atrás.

Questionado sobre o significado destes números, Henrique Oliveira diz que isto pode ser explicado por "surtos com alguma dimensão em algumas regiões do país".

A nossa incidência subiu realmente, mas subiu em zonas localizadas do país", disse, relembrando o outro fator da matriz de risco, que não deve ultrapassar os 120 casos por 100 mil habitantes, sendo atualmente ligeiramente superior a 60.

Para o professor universitário, o segundo passo de desconfinamento, que reabre escolas de 2.º e 3.º ciclos, museus ou esplanadas, foi uma decisão tomada com base num Rt que já não era real.

Assim, e quando questionado se vamos desconfinar com um valor de Rt acima do definido pelo Governo, Henrique Oliveira diz taxativamente que "sim".

Uma pandemia não é um jogo político, obedece a factos. O vírus não tem uma lógica", lembrou.

Falando ainda sobre a sociedade portuguesa, e centrando a discussão nos internamentos em cuidados intensivos, Henrique Oliveira alerta para um perigo que decorre da pouca imunização das pessoas até aos 79 anos: "Nós temos imunizadas as pessoas com mais de 80 anos. Repare-se que, em janeiro, os cuidados intensivos estiveram cheios com pessoas até aos 79 anos".

Ainda assim, o especialista diz que o plano de desconfinamento adotado "não é totalmente errado", mas alertou para a necessidade de "não desconfinar tudo em bloco".