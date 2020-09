A covid-19 continua a matar a nível nacional de forma heterogénea e os Protugal parece estar a ser atingido por uma segunda vaga. A 20 de setembro, por cada 10 mil habitantes, registaram-se 4,5 novos casos de infeção, de acordo com dados revelados esta sexta-feira revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 55 municípios, este rácio foi superior à média, com particular incidência naqueles que pertencem à Área Metropolitana de Lisboa (AML): Amadora (9,4), Sintra (9,0), Lisboa (8,8), Odivelas (8,1), Cascais (7,3), Loures (7,2) e Oeiras (6,9).

Nesses sete dias, terminados a 20 de setembro, a AML representava 43% dos novos casos registados no país, ou seja, 28% da população. O ritmo de novas infeções de covid-19 nesta região chegou mesmo a ser superior ao do país.

A análise centrada nas últimas semanas sugere um aumento do número de novos casos na AML com ritmo superior ao do país: na semana terminada a 6 de setembro a taxa de crescimento foi de +21,3% (+8,9% no país) e na semana terminada a 20 de setembro esta taxa foi +31,7% (+12,6% no país).", lê-se no documento intitulado de "COVID-19: uma leitura do contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia - Dados até 23 de setembro".