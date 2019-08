Um jovem de 23 anos morreu na consequência de uma colisão entre uma moto-quatro e um automóvel na Estrada Nacional 103 (EN103), em Lebução, concelho de Valpaços, segundo fontes dos bombeiros e da GNR.

O comandante dos bombeiros de Valpaços, Luís Nogueira, disse à agência Lusa que o óbito foi declarado no local pela equipa médica do INEM.

O responsável referiu que ainda foi acionado o helicóptero do INEM, mas este acabou por ser desativado.

A GNR disse que o acidente resultou de uma colisão entre uma moto-quatro e um veículo ligeiro.

De acordo com a fonte, a colisão ocorreu ao quilómetro 191 da EN103 e a estrada ficou condicionada, circulando-se apenas por uma das vias no local do acidente.

O alerta foi dado às 12:29 e para o local foram mobilizados 14 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, apoiados por cinco viaturas.