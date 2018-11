Uma rapariga de 16 anos ficou hoje em estado grave depois de ter sido atropelada por um veículo ligeiro, na Estrada Nacional (EN) 101, na freguesia de Mazedo, Monção, disse hoje à Lusa a proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo foi acionado o helicóptero do INEM para transporte da vítima ao hospital.

O acidente ocorreu cerca das 18:03, no lugar de Eirado, estando ainda apurar as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.

Ao local compareceram ainda seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Monção, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) DE Melgaço e a GNR.