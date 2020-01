Uma colisão rodoviária fez seis feridos, incluindo um bebé de um ano, esta sexta-feira na Estrada Regional 384, em Évora.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o acidente ocorreu às 18:12 horas e chegou a ser accionado um helicóptero do INEM, mas foi, entretanto, desativado.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora afirmou que as vítimas sofreram apenas ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital de Évora.

No local, acorreram os Bombeiros de Portel e de Viana, a VMER do INEM e as autoridades.