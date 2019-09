Um cão apareceu na quarta-feira no serviço de urgências do Hospital de Lamego, em Viseu, não para pedir festas, não para brincar, mas para pedir ajuda.

De acordo com uma publicação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no Twitter, o animal "tinha uma hemorragia grave numa das patas".

"O cão apareceu aqui nas urgências do SUB de Lamego e ficámos todos surpreendidos quando reparámos que não vinha pedir festas, mas ajuda! Tinha uma hemorragia grave numa das patas... (1/2) pic.twitter.com/vEfsNo5MkO — INEM (@INEMtwitting) September 18, 2019

Os operacionais do INEM conseguiram controlar a hemorragia, tendo o cão sido transportado por colaboradores do hospital até a um veterinário: "Ficou bem, mas foi um doente bem diferente dos que costumamos ter", lê-se numa outra publicação.