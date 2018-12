O corpo de um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um carro, este domingo, no lugar de Casconha, concelho de Paredes, no distrito do Porto.

Segundo a TVI24 apurou, o alerta foi dado aos bombeiros voluntários de Cete, pelas 9:20 da noite desde domingo.

O carro queimado, com o corpo carbonizado no interior, foi encontrado numa zona de mato, erma e isolada do concelho de Paredes.

Ao que a TVI24 apurou, as autoridades admitem todas as hipóteses para o óbito. Contudo, a Polícia Judiciária já esteve no local a recolher indícios que permitam apurar o que realmente aconteceu.

No local, estiveram também elementos do INEM e da GNR.

O indivíduo já terá sido identificado e a família está a receber apoio da parte de uma equipa de psicólogos.