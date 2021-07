Um homem de 55 anos foi encontrado já sem vida pela mulher e pelos dois filhos gémeos, com menos de um ano, ao regressar a casa, na freguesia de Borba do Godim, na Lixa, no concelho de Felgueiras.

Fonte dos Bombeiros Voluntários da Lixa confirmou à TVI, que o alerta foi dado às 13:30 de domingo.

A vítima mortal ainda foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários da Lixa e por uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Penafiel.

O caso inicial foi tratado pela GNR da Lixa e está agora nas mãos da Polícia Judiciária do Porto, dadas as circunstâncias da morte.

A Unidade de Intervenção Psicológica do INEM prestou apoio à mulher e aos dois filhos recém-nascido ainda no local.