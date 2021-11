Um paraquedista sofreu ferimentos graves numa queda ocorrida esta quinta-feira na zona de Martinchel, no concelho de Abrantes (distrito de Santarém), disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o militar está a ser avaliado no local por uma equipa de assistência pré-hospitalar e outra da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Abrantes, tendo sido enviado um helicóptero do INEM para o local.

O alerta para o acidente foi dado às 15:01, estando no local 12 operacionais, quatro viaturas e um meio aéreo.

