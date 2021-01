Fechar ou não fechar as escolas? É um tema que está a dar que falar, mas até agora ainda não há nenhuma decisão. E será com base no que dizem os peritos do Infarmed que o Governo vai tomar uma decisão.

O primeiro especialista a falar do tema foi Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge. O perito acredita que encerrar tudo menos os estabelecimentos de ensino fará descer o Rt (índice de transmissão), "mas se as escolas fecharem a redução é mais acentuada".

Os modelos matemáticos mostram-nos que um mês de medidas de redução de contactos e de escolas presenciais já traz o Rt para menos de 1. Mas se houver fecho das escolas na totalidade ou em alguns grupos, a redução é mais acentuada”, referiu Baltazar Nunes.

Por outro lado, se as medidas forem implementadas apenas durante duas semanas, "o R volta a aproximar-se de um, exceto o fecho das escolas, que tem um efeito prolongado no tempo".

No sábado, depois das audições dos partidos em São Bento, o Governo confirmou que o país vai entrar num novo confinamento, semelhante ao de março e abril, mas não deu pormenores, nem adiantou se essas medidas vão implicar o encerramento das escolas.