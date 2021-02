Na sequência do ataque de Manuel Carmo Gomes à estratégia do Governo no combate à pandemia, Marta Temido reconhece "a necessidade de voltarmos a investir no alargamento da testagem em massa",

Nomeadamente a massificação dos testes rápidos para que em cada momento se perceba o estado de circulação da infeção na população. Não devemos encarar a realização de testes como alternativa ao confinamento, mas como uma ajuda a prevenir o descontrolo da infeção”, continuou.

No entanto, Marta Temido, deixa claro que "os critérios de realização de testagem são definidos pela DGS”.

Estas declarações de Marta Temido, vêm depois de Manuel Carmo Gomes ter atacado a estratégia do Governo, ao afirmar que "Portugal tem andado atrás da pandemia".

O especialista viria a abandonar, assim, as reuniões do Infarmed, tendo a ministra da Saúda assegurado que isso se deve a "questões de agenda".