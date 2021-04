O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos reúnem-se esta terça-feira com peritos de saúde pública de várias instituições para uma análise da evolução da pandemia da covid-19 no país.

A sessão sobre a “situação epidemiológica da covid-19 em Portugal” está agendada para as 10:00 nas instalações da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), em Lisboa, e vai decorrer, como tem sido habitual, também por videoconferência.

A vigésima reunião de peritos ocorre na semana em que o Governo vai decidir se Portugal avança para a quarta e última fase do plano de desconfinamento, que está prevista iniciar-se a 03 de maio.

Na terça-feira, o primeiro-ministro disse ter a "esperança" de que o país possa dar, na próxima semana, o "passo que falta" no processo a "conta gotas" de reabertura da atividade económica e social após o confinamento motivado pela covid-19.

A sessão inicia-se com a apresentação de André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, sobre a situação epidemiológica, seguindo-se a evolução da incidência e transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2 a cargo de Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

João Paulo Gomes, também do INSA, fará a atualização da vigilância das variantes do vírus no país, cabendo a Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, uma apresentação sobre a vacinação, as variantes genéticas e a mortalidade.

A reunião prossegue com a apresentação das perceções sociais da pandemia no país a cargo de Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, e com o ponto de situação da vacinação pelo coordenador da `task force´ vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu para 0,99 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 70,4, segundo os dados da DGS divulgados na segunda-feira.

Estes indicadores – uma incidência de números de casos de covid-19 abaixo dos 120 por 100 mil habitantes e índice de transmissibilidade (Rt) inferior a 1 -, são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento que está em curso.