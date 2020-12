O responsável pela unidade de investigação epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge, Baltazar Nunes, firmou esta quinta-feira, na reunião do Infarmed, que reúne especialistas e decisores políticos que o índice de transmissão a nível nacional está abaixo de 1.

A transmissibilidade tem vindo a decrescer de forma sustentada desde meados do mês de outubro até agora e as várias medidas que foram implementadas, no fundo, são consistentes com este decréscimo. Atualmente, a média do R para os últimos cinco dias, está abaixo de 1, com um valor de 0,99", afirmou o especialista.