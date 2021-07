A efetividade das vacinas mRNA contra a covid-19, ou seja, da Pfizer e da Moderna, é de 37% ao fim da primeira dose e de 78% ao fim da segunda dose, segundo o estudo divulgado nesta terça-feira por Ausenda Machado do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), na reunião do Infarmed, de balanço da situação epidemiológica em Portugal.

Uma "elevada efetividade" que se verifica, sobretudo, nas pessoas com mais de 65 anos, atendendo aos dados disponíveis à data do estudo.

Os resultados sugerem uma elevada efetividade da vacina mRNA na população com 65 ou mais anos, 14 dias após a segunda dose. Não se verificou um decaimento da efetividade ao longo do tempo”, indicou a investigadora.

Uma efetividade que aumenta quando analisadas as hospitalizações, onde atinge os 85% na faixa etária dos mais de 80 anos.

A monitorização das vacinas ao longo do tempo indicou, também, que a efetividade nas pessoas entre os 65 e os 79 anos contra infeção sintomática é de 89% nos 14 a 27 dias após a segunda dose e permanece de forma consistente em torno dos “80% até pelo menos 42 dias”.

Já em relação aos maiores de 80 anos, a efetividade nos 14 a 27 dias depois da segunda dose é de 70%, mantendo-se nessa ordem até pelo menos 42 dias após o esquema vacinal completo.

Por fim, Ausenda Machado notou que a ausência de indicadores na população com menos de 65 anos se deveu à pouca expressão da cobertura vacinal à data da realização do estudo, advogando que esta monitorização da efetividade é para continuar no futuro.