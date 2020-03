Em conferência de imprensa esta terça-feira, o Secretário de Estado da Saúde indicou que uma idosa de 93 anos que estava infetada com Covid-19 recuperou da doença depois de ter estado 11 dias internada num hospital de Lisboa.

António Sales reconheceu, por outro lado, que o número de recuperados alterou pouco. No entanto, o Secretário de Estado adianta que, como a maior parte dos doentes faz o tratamento em casa, pode ocorrer "um hiato na recuperação".

Subscrevendo total confiança na Direção-Geral de Saúde, António Sales anunciou que que durante a noite desta terça-feira irá chegar um avião ao Porto com 3.5 milhões de máscaras, 300 mil toucas, 100 mil batas entre outros equipamentos.

"O nosso objetivo é continuar este trabalho de testar, isolar e proteger. Não podemos baixar os braços”, afirma o Secretário de Estado, num momento em que Portugal regista 160 mortos e 7.443 infetados.

O sub-diretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, adiantou que houve duplicação dos números de segunda-feira, justificando que "houve uma tentativa de dar o maior número de números possível e acabou por existir confluência entre os dados das autarquias e os dados que chegaram via SINAV"

No entanto, este erro de duplicação de resultados será corrigido, a partir desta terça-feira, pois serão utilizados apenas os dados do SINAV, excluindo-se assim os dados reportados pelas regiões.

Sobre a possibilidade da execução de uma cerca sanitária no Porto, decisão que a DGS afirmou que seria tomada ontem, António Sales concluiu que essa possibilidade “não faz qualquer sentido”.

A fixação de cercas sanitárias é antecedida por declarações de calamidade pública e é decidida pelo Conselho de Ministros e, caso se verifique situações de emergência, por despacho do Primeiro Ministro e do Ministro da Administração Interna. No caso concreto do Porto, não houve qualquer indicação nesse sentido", explicou o Secretário de Estado da Saúde, sublinhando que este tipo de decisões são sustentadas na avaliação do risco das autoridades de saúde.