A mortalidade por covid-19 em Portugal está com uma tendência crescente e acima do limiar do ECDC, sendo que a atividade epidémica no país revela uma "elevada intensidade", ainda que com "tendência decrescente" a nível nacional.

As conclusões partem da mais recente atualização do relatório das Linhas Vermelhas que diz ainda que a mortalidade decorrente da covid-19 deverá "manter-se elevada nas próximas semanas", dado o aumento de casos de infeção por SARS-CoV-2 acima dos 80 anos.

Contudo, o relatório afirma que o número de casos internados em UCI revela "uma tendência estável a decrescente, correspondendo a 77% (na semana anterior foi de 82%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas".

O maior número de internados observa-se atualmente na região de Lisboa e Vale do Tejo (106), onde foi ultrapassado o limiar crítico regional definido.

Relativamente ao número de novos casos por 100 mil habitantes, existe uma tendência de crescimento - "única a nível nacional" - no grupo etário acima dos 80 anos. Por outro lado, o número de infeções nas pessoas com 65 ou mais anos foi de 136 casos, "com tendência estável a decrescente a nível nacional".