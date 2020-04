João Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, juntou-se esta quarta-feira a António Sales e a Graça Freitas, no briefing diário sobre a atualização da situação epidemiológica em Portugal, para esclarecer algumas questões relativas ao grupo de risco.

Não há qualquer evidência de que as pessoas diabéticas sejam mais atreitas a serem infetadas pelo coronavírus", afirmou o especialista, sublinhando que não existe evidência de diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 da diabetes.

Se a diabetes tiver bem compensada o risco é o mesmo da população em geral”, clarificou João Manuel Boavida

O especialista fez ainda um pedido às equipas de saúde para que estas sejam ativas no contacto com as pessoas diabéticas que têm maior dificuldade em sair de casa,"nomeadamente idosos ou pessoas pessoas sem acesso aos meios eletrónicos".

José Manuel Boavida recordou a linha verde que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal criou para apoiar quem está em casa, entregando medicamentos no domicílio e fazendo consultas pelo telefone.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal regista até hoje 187 mortes associadas à covid-19 e 8.251 pessoas infetadas.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados a 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde 19 de março até às 23:59 de 02 de abril.