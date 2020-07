Portugal registou mais seis mortos e 127 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As seis mortes ocorreram na região de Lisboa, a única no país em situação de calamidade, onde se registou, também, a maioria dos novos casos (101), isto é, 79,5% do total diário.

A atualização de casos por concelho não foi providenciada, mantendo-se no boletim os números do dia anterior.

O novo coronavírus já causou um total de 1.697 óbitos e 48.898 casos positivos em Portugal.

Nas últimas 24 horas registaram-se, também, menos 15 doentes hospitalizados (439), mas mais um internado nos cuidados intensivos (62).

O número de doentes recuperados subiu para 33.769, mais 222 relativamente ao boletim anterior.

Há, ainda, 1.616 pessoas a aguardar resultados de testes e mais de 35.000 sob vigilância das autoridades de saúde.

Lisboa, recorde-se, é a região do país com mais casos positivos, com um total de 24.470 (mais 101), e ainda 570 óbitos (mais 6). Segue-se a região Norte, com mais 16 casos (18.372 infetados/827 mortos), o Centro (4.367/251), o Alentejo (636/19), o Algarve (792/15), os Açores (159/15) e a Madeira (102/0).

Quatro dos cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa em situação de calamidade são os que registam mais casos - Lisboa (4.240), Sintra (3.476), Loures (2.197) e Amadora (2.090), enquanto Odivelas (1.425) ainda está abaixo de Gaia (1.786) e Porto (1.437), entre os mais afetados do país.

Estes números não foram, contudo, atualizados no último boletim.

A faixa etária dos 40-49 anos é a que regista mais infetados (8.077), seguida dos 30-39 (7.968), dos 50-59 (7.466) e dos 20-29 (7.429).

Já a faixa etária com mais óbitos registados é a dos 80 ou mais (1.139), seguida dos 70-79 (327) e dos 60-69 (151).

As mulheres são o género mais afetado pela doença, com 853 óbitos e 27.164 casos positivos. Os homens representam 844 mortes e 21.734 infetados.