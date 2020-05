O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 1.175, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 12 óbitos, abaixo dos 19 contabilizados no dia anterior.

Há, ainda, registo de mais 219 casos positivos, menos que na véspera, elevando o total para 28.132.

O número de doentes recuperados também continua a aumentar, com mais 219 recuperações para 3.182.

Há menos 17 doentes hospitalizados (692) e menos dez internamentos nos cuidados intensivos (103).

Aguardam resultados laboratoriais 2.686 casos suspeitos, enquanto 26.278 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde.

A região Norte continua a ser a mais afetada pela doença, com 667 mortos e 16.112 infetados. Segue-se Lisboa (254/7.647), o Centro (221/3.559), Algarve (14/351), Alentejo (1/238), Açores (15/135) e Madeira (0/90).

Lisboa também continua a ser o concelho com mais casos positivos - 1.811 (mais 20 que na véspera), à frente de Gaia (1.461) e Porto (1.306).

A faixa etária dos mais de 80 anos é aquela que regista maior número de vítimas mortais, com 788. Segue-se a faixa dos 70-79 anos, com 232, e a dos 60-69 com 104 mortes. A maioria dos óbitos são de doentes do sexo feminino - 602 contra 573 do sexo masculino.

Há também mais mulheres infetadas - 16.524 (homens são 11.608).

Boletim da DGS - 13 de maio by TVI24 on Scribd