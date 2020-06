Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais cinco mortos e 294 novos casos de infeção por Covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, o país conta agora com 1.497 mortos e 35.600. Dos 294 novos casos, 270 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de recuperados subiu de 21.339 para 21.742, ou seja, mais 403 casos do que na segunda-feira. São 417 (+23 do que ontem) as pessoas internadas, das quais 70 em Unidades de Cuidados Intensivos (mais cinco do que ontem).

Boletim da DGS - 10 de junho by TVI24 on Scribd

Os Açores registam os mesmos 142 casos e 15 vítimas mortais, bem como a Madeira com 90 casos confirmados e zero óbitos.