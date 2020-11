O crime de violência doméstica já fez 23 vítimas mortais este ano, sendo 19 mulheres, incluindo uma criança, e quatro homens, de acordo com dados do Ministério Público aos quais a TVI24 teve acesso.

Comparativamente com 2019, tinham sido registados 31 vítimas mortais, 24 mulheres, incluindo uma criança e oito homens.

Segundo os mesmos dados, até dia 1 de setembro de 2020, o número de inquéritos registados foi de 24709, o que representa um acréscimo de 8,07% face período homólogo em 2019, onde se registavam 22862 inquéritos entrados.

No entanto, "existem casos relativamente aos quais, neste momento, não é possível ainda assegurar com a necessária segurança que as mortes ocorreram em contexto de violência doméstica, aguardando-se que as investigações esclareçam os exatos contornos".

É o caso do homicídio no Seixal. Os dados a que a TVI24 teve acesso são anteriores ao crime que aconteceu na segunda-feira, faltando ainda apurar os contornos do crime em Paio Pires.

Já segundo dados da PSP de 24 de outubro, nos primeiros 3 trimestres de 2020, foram registados, entre 1 de janeiro e 30 de setembro, 11.100 crimes de violência doméstica (média de 40,5/dia), sendo que "entre a 1.ª quinzena de março e a 2.ª quinzena de abril, regista-se o maior desfasamento entre os registos de 2020 e de 2019, com um decréscimo em 2020".

"Tal registo evidencia, ainda assim, uma diminuição de 8,58% em relação ao período homólogo de 2019. (...) As datas em apreço são antecedentes e coincidentes com os 3 períodos de estado de emergência em Portugal", adianta a PSP.