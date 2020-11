A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar obras para estabilização de um talude no Itinerário Complementar 8 (IC8), que vai obrigar à supressão da faixa da esquerda no troço daquela via entre Sertã e Proença-a-Nova, foi anunciado nesta sexta-feira.

Segundo a IP, os trabalhos iniciam-se na segunda-feira e têm uma duração prevista de 21 dias.

"Para a execução desta obra, torna-se necessário proceder à supressão da faixa da esquerda, num lanço com 200 metros, no troço entre Sertã e Proença-a-Nova", lê-se na nota.

A IP explica, ainda, que os trabalhos de estabilização do talude decorrem ao quilómetro 115 do IC8, na freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã.

"Durante este período, a circulação à passagem no local, efetua-se de forma alternada, coordenada com recurso a sinalização semafórica", refere a IP.

A intervenção tem como objetivo o reforço das condições de segurança e mobilidade dos milhares de automobilistas que diariamente utilizam o IC8.