Cerca de 80 a 90% dos comboios foram suprimidos até às 08:00 de hoje devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), segundo fonte da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

De acordo com José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), que falava à agência Lusa na estação de comboios de Santa Apolónia, em Lisboa, a adesão à greve por parte dos trabalhadores "é muito significativa".

Basta olharmos para o exemplo que temos aqui [Santa Apolónia]. Os comboios estão todos suprimidos até cerca das 09:30. Se houve dois ou três comboios desde a meia-noite são a exceção. A adesão à greve é muito grande", afirmou o responsável.

Segundo a Fectrans, o documento entregue na terça-feira pelo Governo "não satisfaz" as reivindicações dos sindicatos.

"Queremos chegar a acordo e nesse contexto vamos ter uma reunião conjunta, dos 14 sindicatos, na próxima terça-feira para responder ao documento que recebemos ontem [terça-feira]", acrescentou.

"É um documento muito extenso, mas que estamos a analisar. Vamos reunir na terça-feira, mas um aumento de 54 cêntimos no subsídio de alimentação dos trabalhadores não é suficiente (...). Não podemos trabalhar em 2019 com ordenados de 2018", afirmou.

Segundo fonte da CP, que apresentou dados até às 06:00, dos 30 comboios urbanos de Lisboa previstos para hoje circularam 25 e dos 12 previstos nos urbanos do Porto circularam quatro.

A mesma fonte indicou que até àquela hora não circularam comboios nem no serviço Regional nem no Longo Curso.

Os sindicatos exigem que a administração da empresa e o Governo concretizem o acordo coletivo de trabalho e cheguem a acordo sobre um regulamento de carreiras.

Greve nos comboios geram caos no trânsito

A greve está a causar fortes constrangimentos no trânsito. Em Lisboa, há dificuldades no acesso à Ponte 25 de Abril. Um acidente no início viaduto de Alcântara dificulta a circulação no sentido Lisboa-Almada. No sentido oposto, há demora nos acessos Sul, com fila na A2 desde Foros da Amora. Dificuldades também desde a Moita para entrar em Lisboa através da Ponte Vasco da Gama e lentidão no Montijo na saída para o IC2.

As filas na Avenida Marginal e depois na A5 no sentido Cascais-Lisboa, na EN117 desde a antiga Fábrica dos Cabos D'Ávila para Caselas/A5, no IC16 no acesso à CRIL, no IC19, no Eixo Norte-Sul e na Segunda Circular são outros dos itinerários com constrangimentos na circulação.

Vida complicada para os automobilistas também no Porto, com demora na A44 para entrar na A1, em Coimbrões e filas na VCI, com dois acidentes junto ao Nó das Antas.

As perturbações no trânsito causadas pela paralisação dos comboios são assunto, esta quarta-feira de manhã, para alguns utentes nas redes sociais.

6h50, dia de greve que impossibilita o trânsito ferroviário Não passaram autocarros no centro de Queluz durante qs 20 minutos. A 149 das 6h30 não deixou ninguém entrar. Qd se queixarem da gasolina cara, lembrem-se dos que não têm essa alternativa. — Rute Correia 📻 (@RuteRadio) 31 de outubro de 2018

Greve + Chuva= Loucura total em Lisboa — Beatriz (@beatrizfrebelo) 31 de outubro de 2018

Todo contente a pensar que não ia ter aulas por causa da greve e houve comboio 😠 — R a f a 🇵🇹 (@rafamoreira03) 31 de outubro de 2018

Greve comboios + chuva = Lisboa em estado de sítio. — syrin (@syrinpt) 31 de outubro de 2018