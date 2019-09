O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tem cinco ambulâncias novas paradas por causa de problemas elétricos

Das 20 viaturas que foram entregues em abril, nove encontram-se inoperacionais, cinco destas por avarias elétricas. As restantes, estão paradas por diferentes motivos, entre eles, um acidente.

De acordo com o Jornal de Notícias, as sirenes e as luzes de emergência desligam-se quando o veículo está em marcha.

A célula sanitária, onde viaja o doente e o técnico hospitalar, também fica às escuras e sem energia para alimentar os dispositivos médicos e o frigorífico dos medicamentos.

O INEM confirma a situação e diz que o sistema elétrico está a ser revisto pela marca.

Das nove viaturas inoperacionais, sete estão ao serviço na Região Norte, uma na zona de Lisboa e a outra na Região do Algarve.