Um em cada 10 alunos consumiu, no último ano, bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas, indica um estudo divulgado esta terça-feira.

O Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências (ECATD-CAD) é representativo dos alunos do ensino público entre os 13 e os 18 anos (26.319 alunos de 734 escolas) e é feito de quatro em quatro anos, da responsabilidade do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, SICAD.

Diz o documento, a que a Lusa teve acesso, que 68% dos inquiridos já tomaram uma bebida alcoólica ao longo da vida, sendo que 59% disseram que beberam nos últimos 12 meses antes do inquérito (feito no ano passado).

Os que beberam no mês anterior são 38% mas os consumidores diários são apenas 2% e estes escolhem a cerveja.

As bebidas mais consumidas são as destiladas (28%), as “alcopops” (27%, sabor a frutas e baixo teor de álcool) e a cerveja (26%).

Quanto ao tabaco, a segunda substância psicoativa mais consumida, 38% dos alunos disseram ter fumado alguma vez na vida, 29% disseram que fumou no último ano, e 18% fumaram no último mês antes do inquérito.

Os jovens fumam essencialmente os cigarros tradicionais, seguindo-se os cigarros eletrónicos e só depois o tabaco aquecido, mas apenas 4% disseram fumar diariamente.

Em relação a drogas ilícitas 15% disseram que já alguma vez consumiu, mas só 6% admitiram tê-lo feito no mês anterior ao inquérito. A canábis é a droga mais consumida, especialmente a nível de experimentação. Os jovens que experimentaram outras drogas foram 5%, mas menos de 1% disse ter usado no último mês antes do inquérito.

No inquérito os jovens foram também questionados sobre o uso de tranquilizantes, com 17% a dizerem que já tinham consumido, por indicação médica, sendo que 12% usaram estimulantes cognitivos. A experimentação de tranquilizantes sem prescrição médica foi admitida por 05%.

O consumo de tabaco e drogas ilícitas é superior nos rapazes, mas no consumo de álcool não há grandes diferenças entre sexos, como também não há no consumo para ficar embriagado. Mas são as raparigas que mais consomem medicamentos, com ou sem receita médica.

O estudo nota também que os consumos aumentam com a idade (quatro vezes mais dos 13 para os 18 anos) e que o álcool e o tabaco são as substâncias cujo consumo começa mais cedo: mais de um terço já tinha consumido uma bebida alcoólica aos 13 anos, e 15% fumaram um cigarro com a mesma idade.

Quanto à Internet e redes sociais quase todos os alunos (96%) disseram ter acedido a redes sociais na semana antes do inquérito e 72% disseram ter jogado algum jogo eletrónico no último mês. O jogo a dinheiro (apostas desportivas por exemplo) é pouco frequente (13%) e muito mais comum entre os alunos mais velhos.