O índice de transmissibilidade (Rt) em Portugal encontra-se nos 0,86, segundo divulgou esta sexta-feira o Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA), cuja análise vai até ao dia 14 de março. Na semana anterior, era de 0,8.

"Todas as regiões do país apresentam a média do índice de transmissibilidade abaixo de 1, exceto a Região Autónoma dos Açores, sugerindo um claro decréscimo da incidência de SARSCoV-2", diz o relatório que é publicado semanalmente.