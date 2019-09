A SAD do Benfica vai esta quarta-feira ficar a saber, no âmbito do caso E-Toupeira, se segue ou não para julgamento.

A TVI sabe que o acórdão do juiz desembargador Rui Teixeira no Tribunal da Relação de Lisboa é crítico ao facto de altos responsáveis do Benfica não terem sido acusados. Considera ainda que havia matéria para que o Ministério Público tivesse ido mais longe.

O recurso do Ministério Público e de um assistente vai amanhã à conferência no Tribunal da Relação de Lisboa.

A conferência dos desembargadores está marcada para as 9:00 da manhã.

Na fase de instrução, a juíza decidiu não pronunciar a SAD benfiquista, fundamentando que os crimes foram cometidos por funcionário e não pela pessoa coletiva.