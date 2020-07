As licenciaturas ministradas nas escolas do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) apresentam uma taxa de empregabilidade de 95%, segundo a informação disponibilizada no portal Infocursos, foi esta terça-feira anunciado.

A elevada taxa de empregabilidade dos licenciados do IPCB é, em parte, o resultado do ensino prático e orientado para o exercício da profissão praticado no IPCB, assim como da ligação ao tecido empresarial regional e nacional, orientações incluídas no Plano Estratégico da instituição para o quadriénio 2019 - 2022", explica o presidente do IPCB, António Fernandes, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a informação disponível no portal Infocursos, que foi recentemente divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, após atualização com os dados relativos ao ano de 2019, as licenciaturas do IPCB apresentam uma taxa de empregabilidade de 95%.

Já a licenciatura em Agronomia da Escola Superior Agrária (ESA) de Castelo Branco integra a lista das 68 licenciaturas e mestrados integrados em instituições de ensino superior portuguesas cuja taxa de desemprego é de zero por cento.

As estatísticas agora apresentadas são bastante animadoras e relevam a importância de os jovens prosseguirem os seus estudos para o ensino superior", sustenta António Fernandes.

O portal InfoCursos disponibiliza dados e estatísticas sobre os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados lecionados em instituições de ensino superior portuguesas.

São contemplados apenas os cursos ativos e com registo válido a 31 de dezembro de 2019.