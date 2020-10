O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de chuva e vento fortes na sexta-feira, em Portugal continental, devido à passagem da depressão Alex, assim como agitação marítima forte, foi anunciado esta quinta-feira.

“A depressão Alex vai passar no Golfo da Biscaia e vai para França. Em Portugal continental, estamos a prever a ocorrência de chuva, por vezes forte, vento com rajadas fortes e agitação marítima forte a norte do Cabo Raso no dia 2 [sexta-feira]”, disse à Lusa a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço.

A partir do final desta quinta-feira está prevista também a ocorrência de “precipitação forte no Minho e Douro litoral” e o vento vai começar a aumentar de intensidade, referiu.

Na sexta-feira, “uma superfície frontal fria vai atravessar o território e a chuva poderá ser com alguma intensidade nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Guarda”, destacou Ângela Lourenço.

Segundo a meteorologista, “o vento vai soprar com intensidade praticamente em todo o território”, mas será “mais significativo nas regiões norte e centro”.

O IPMA prevê igualmente “um aumento significativo da agitação marítima na costa ocidental, em particular entre a manhã de dia 2 e a madrugada de dia 3, em especial a norte do Cabo Raso, onde a altura das ondas poderá atingir 4 a 5 metros”, de acordo com uma nota publicada no seu ‘site’.

É ainda esperada “uma descida de temperatura, em especial da máxima, que irá variar entre 13ºC e 18ºC nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18ºC e 25ºC a sul”.