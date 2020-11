Mais de 40 por cento das pessoas com diabetes que foram diagnosticadas com covid-19 precisaram de ser hospitalizadas, segundo dados do Observatório Nacional de Diabetes, registados de março a 28 de abril de 2020.

Com base nestes dados, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) alerta para a importância do rastreio da doença em pessoas com diabetes.

O observatório refere ainda que, do total de pessoas que testaram positivo para covid-19, 1.145 tinham diabetes, que representa 5,3% do total. Um número que se traduz em 83 óbitos, no total de 502 óbitos que se registaram em Portugal durante o período em análise. Além disso, 20,3% das pessoas com diabetes (por comparação ao valor de 8,8% das pessoas infetadas) necessitaram de Internamento em Unidades de Cuidados Intensivos.

Estes dados permitem confirmar o risco acrescido da covid-19 para as pessoas com diabetes e evidenciam a importância de se estabelecer, rapidamente, uma estratégia eficaz e organizada que permita melhorar a capacidade de testagem a pessoas com diabetes. Só uma testagem populacional devolverá a confiança às pessoas e as motivará para se continuarem a proteger. A responsabilização não é suficiente, temos de saber apoiar e incentivar em vez de criticar e acusar. A experiência acumulada da APDP, de educação e de defesa do autocuidado é um bom caminho, porque parte do apoio às pessoas", afirma José Manuel Boavida, presidente da APDP.

Atualmente, segunda a norma definida, só os casos suspeitos é que devem ser testados. E, apesar de estar referida uma ordem de prioridade que contempla as pessoas com doenças crónicas não há um sistema de testagem pró-ativo.

Temos de começar com as pessoas que estão expostas a transportes públicos e ambientes de trabalho com potencial de contágio, e depois avançar com a testagem à família e a toda a comunidade envolvente. Só assim é que conseguimos confinar o vírus e não as pessoas”, reforça José Manuel Boavida.

João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP, expõe ainda que “a análise comparativa que foi realizada revela ainda que a taxa de letalidade é mais elevada nos indivíduos com diabetes em todos os escalões etários (com exceção dos 50-59 anos), e é tanto mais elevada quanto mais aumenta o escalão etário”.