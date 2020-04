Nas últimas semanas, tem saltado de mural em mural uma publicação que garante trazer ao mundo a notícia que todos desejam ouvir: não uma, mas dez medidas eficazes para prevenir a infeção pelo novo coronavírus. Dicas que parecem mais sérias do que nunca, uma vez que o autor do texto garante que foram extraídas de um estudo feito a partir das autopsias realizadas às primeiras vítimas mortais da doença. Ainda assim, o aviso é uma mão cheia de nada, como revela a Agence France Press.

Doctors are reporting they now understand the behavior of the COVID 19 virus due to autopsies that they have carried...

Beber líquidos quentes neutraliza o vírus: falso

A publicação garante que beber café, sopa, chá ou tomar uma colher de água morna, a cada 20 minutos, é uma hipótese a considerar na hora de prevenir a doença, uma vez que os líquidos quentes mantêm a boca húmida e transportam qualquer vírus que tenha entrado no organismo para o estômago, local onde vai ser eliminado, antes de chegar aos pulmões. Esta dica, ou qualquer outra relacionada com água, é falsa, contudo já correu tanto mundo que a Organização Mundial da Saúde viu-se obrigada a desmenti-la.

We answer more rumours and myths about the 2019 novel #coronavirus.



Q: Can the new coronavirus (2019-nCoV) survive in hot and humid climates?

A: Yes, 2019-nCoV has spread to countries with both hot and humid climates, as well as cold and dry. pic.twitter.com/W2hIkPusin