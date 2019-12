O número de telefone do Partido Nacional Renovador (PNR), associado à extrema-direita, surge na Google como sendo o contacto telefónico do SOS Racismo.

O alerta foi feito precisamente pelo SOS RAcismo, que no Facebook revela que tomou conhecimento da situação depois de uma chamada de atenção de uma cidadã que pretendia contactar a organização.

Utilizando o Google e pesquisando por “SOS Racismo”, o site disponibiliza a informação sobre a morada da sede da associação (que está correta) e um número de telemóvel - 964 378 225 – que não corresponde a nenhum contato da associação (...). Fazendo uma pesquisa pelo referido número de telemóvel, quer no site sync.me, quer no próprio site do PNR, verificamos que o mesmo está registado em nome deste partido e é apresentado como o seu contacto oficial", informa o SOS Racismo, que acrescenta que desconhece há quanto tempo esta informação errada circula no Google "e quantas pessoas e entidades já terão contactado o PNR, pretendendo contactar o SOS Racismo".