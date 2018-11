Três funcionários da cantina da Escola EB 2, 3 João de Meira sofreram, esta quarta-feira, uma intoxicação, confirmou fonte do CDOS de Braga à TVI. O alerta foi dado às 15:22, as causas estão ainda a ser apuradas.

No local estiveram 6 veículos e 12 operacionais, entre eles a VMER do Hospital de Braga e a Ambulância de Suporte Básico de Vida do Hospital de Guimarães.