O Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa acudiu, este domingo, desde as 08:00 a 34 ocorrências, 15 das quais relacionadas com a chuva, sobretudo inundações em casas ou na via pública.

Fonte do RSB da capital disse à Lusa que os bombeiros foram chamados a 11 inundações em habitações ou no espaço público, existindo ainda um caso de queda de árvore, na rua Conde de Almoster, e três situações de queda de revestimento de prédios.

Um semáforo caiu na rua Cidade de Lourenço Marques, mas em consequência de um acidente de viação, disse igualmente fonte do RSB.