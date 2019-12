O rio Douro galgou hoje as margens no Pinhão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, e entrou em quatro bares da zona ribeirinha, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários.

Carlos Pereira referiu que o “rio transbordou as margens e, pelo menos, quatro bares já estão com água”.

Segundo o comandante, atingiu ainda os ‘stands’ de venda de bilhetes para os barcos turísticos que se encontram na zona do cais fluvial do Pinhão.

“Isto às vezes é também um pouco por teimosia das pessoas que estão alertadas, mas que acham que o rio não vai subir e à última hora é que andamos aqui a tentar tirar as coisas”, referiu.

O responsável disse ainda que os bombeiros e elementos da Proteção Civil Municipal ajudaram também a retirar os carros que estavam estacionados naquela zona.

Carlos Pereira referiu que as previsões de quinta-feira apontavam para que o caudal do Douro chegasse “aos passeios”, mas não que “galgasse os passeios e a estrada”, como veio a acontecer, havendo alguns sítios em que se estende já por cerca de “seis a sete metros”.

Os afluentes do Douro, como o rio Tua, estão também, neste momento, a debitar muita água.

Mais abaixo do Pinhão, em Peso da Régua, o rio já submergiu os estabelecimentos localizados no cais fluvial, um bar e uma loja de artesanato, que já se encontravam vazios.

As atenções das autoridades centram-se agora na Avenida do Douro, a primeira artéria a ser afetada se o rio continuar a subir, podendo condicionar esta via de ligação a Mesão Frio.