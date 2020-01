O antigo jogador do Sporting Rúben Ribeiro, que agora integra o plantel do Gil Vicente, afirmou esta sexta-feira no âmbito do julgamento da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, que o aconteceu foi "um momento de terror", que pensou que "ia morrer" e que o filho tinha sido ameaçado e gozado na escola.

Tive perfeita noção que podia ter morrido, foi um momento de terror. Cheguei a minha casa e tinha a minha mulher e os meus filhos a chorar. A minha esposa estava apavorada, foi com o advogado ao colégio dizer que os meus filhos não tinham condições de continuar ali. O meu filho tinha sido ameaçado e gozado na escola pelo que tinha acontecido.”

Rúben Ribeiro, que prestou declarações como assistente no processo e não como testemunha, falou por videoconferência, a partir do Tribunal de Matosinhos.

O jogador disse que pensou que "ia morrer" porque os indivíduos, que entraram na Academia "vestidos de preto e cara tapada", estavam constantemente a ameaçar os jogadores, dizendo que os iam matar.

Eu sinceramente pensei que ia morrer, foi um dia desolador. (...) Estavam constantemente a dizer 'vamos matar-vos', que se não ganhássemos no domingo não sabíamos o que nos ia acontecer. E a dizer que precisávamos era de levar porrada.”

O jogador, que após a invasão à Academia rescindiu com o clube de Alvalade e esteve cerca de meio ano sem jogar, contou que viu Acūna a ser agredido por três ou quatro pessoas com socos na cara e na cabeça.

Recordo-me que dirigiram-se diretamente ao Acūna. Vi-o a ser bastante agredido por três ou quatro pessoas. Foi agredido com socos na cara e na cabeça. Ele estava sentado e não se levantou.”

Viu também darem "um soco ao William" e Mišić a ser agredido com um cinto na cara. Rúben Ribeiro disse que também ele foi agredido, levando "um estalo" de alguém.

Vi darem um soco ao William, foi como o Acūna, dirigiram-se a ele dois ou três indivíduos. Ao Mišić deram-lhe com um cinto na cara, a pessoa já vinha com o cinto na mão. Na sequência do Mišić, levei um estalo de alguém, não sei de quem foi. Deram-me uma bofetada e continuaram a andar.”



Rúben Ribeiro disse que, no final, ouviu os indivíduos a gritar "vamos embora, que isto deu para o torto” e os jogadores do Sporting reuniram-se numa sala de convívio "assustados".

O julgamento do processo do ataque à academia de futebol do Sporting, em Alcochete, conta com 44 arguidos, entre os quais o ex-presidente Bruno de Carvalho, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, às 09:30.