A previsão do Instituto do Mar e da Atmosfera aponta para céu pouco nublado ou limpo e vento em geral fraco no próximo fim de semana, o primeiro do ano, com formação de gelo ou geada no interior das regiões norte e centro.

No continente, vai registar-se um acentuado arrefecimento noturno e uma descida da temperatura mínima: em Bragança, são esperados dois graus negativos.

Duranteo dia, as máximas vão rondar os 15 graus no litoral.

Já na Madeira, as máximas vão chegar aos 21 graus e, nos Açores, aos 19. Ao contrário do que acontece no continente, no arquipélago açoriano é esperada chuva para sábado e domingo.